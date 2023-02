Con la Proscenic T20, gli utenti hanno la possibilità di godere di una friggitrice ad aria ad alte prestazioni, ad un prezzo fortemente più basso del normale, ciò permette quindi risparmiare il denaro da investire eventualmente nell’acquisto di altri dispositivi in commercio.

Friggitrice ad aria Proscenic T20, l’offerta è folle

Spendere poco o niente sull’acquisto di una friggitrice ad aria di ultima generazione è possibile, in nostro aiuto accorre come sempre Amazon, mediante il lancio di una campagna promozionale che punta a scontare di ben 20€ un prodotto di fascia medio alta. Applicando infatti la promozione del 20%, il prezzo originario parte da 99 euro e scende fino al finale di 79 euro, un’ottima occasione per godere di un risparmio notevole (ACQUISTATE QUI).

Il prodotto incarna alla perfezione tutte le aspettative e le funzioni di base, poiché è caratterizzato da una capacità di 3,5 litri, più che sufficiente per una famiglia di 3 persone, con funzione di preriscaldamento, in modo da poter inserire l’alimento a friggitrice già calda, tanti programmi selezionabili direttamente dall’ampio menù LCD retroilluminato presente nella parte superiore del prodotto stesso.

La campagna promozionale prevede le normali condizioni di vendita, che corrispondono, lo ricordiamo, alla garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i singoli difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare nel corso della fase di utilizzo. Ogni altra informazione in merito all’offerta è rimandata sul sito Amazon.