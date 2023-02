Il prezzo del Bitcoin mostra una mancanza di slancio. La quarta settimana è stata relativamente silenziosa, senza molte mosse volatili.

Ma nonostante questo il prezzo è aumentato del 45% nelle ultime quattro settimane. Mentre gli ultimi giorni hanno portato a una struttura di consolidamento, da una prospettiva a lungo termine, BTC sembra rialzista.

Fino ad allora, c’è una buona possibilità che il prezzo di Bitcoin possa tornare a livelli molto più alti, ma se i venditori si uniscono, questa mossa potrebbe trasformarsi in una svendita.

Ad aggiungere credibilità a questa tesi di pullback è il valore di mercato a 30 giorni al valore realizzato (MVRV) per il prezzo di Bitcoin. Questo indice viene utilizzato per determinare il profitto medio e la perdita degli investitori. Attualmente, l’MVRV si aggira intorno al 16%, ovvero il profitto medio degli indirizzi che hanno acquistato BTC nell’ultimo mese.

Le prospettive per il futuro sono buone

I dati storici mostrano che quando l’MVRV a 30 giorni si trova nella zona compresa tra il 12% e il 21%, il prezzo di Bitcoin ha formato un massimo locale. Pertanto, i partecipanti al mercato devono essere cauti poiché questi investitori potrebbero vendere le loro partecipazioni per realizzare profitti, innescando un pullback.

La Federal Reserve utilizza i numeri dell’IPC e dei libri paga non agricoli per valutare l’inflazione che ha il compito di mantenere intorno al suo obiettivo del 2%. Quando l’inflazione è alta, la Fed alza i tassi di interesse per abbassarli, incoraggiando le persone a risparmiare piuttosto che prendere in prestito e spendere.

Il modello Nowcast sull’inflazione della Fed di Cleveland prevede un CPI mensile dello 0,6%. Rispetto allo 0,3% del mese precedente, si tratta di un massiccio aumento.