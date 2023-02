sija-mobile-consiglia-ai-clienti-di-cercarsi-un-nuovo-operatore-telefonico

Ai clienti di Sija Mobile, un operatore virtuale altoatesino di tipo ATR, è stato consigliato di cambiare operatore poiché, negli ultimi giorni, le loro carte SIM non sono in grado di effettuare chiamate in uscita ma continuano a funzionare normalmente per le chiamate in entrata e per le chiamate di emergenza.

Il gruppo Hoila! Group, di cui Sija è un marchio, è un piccolo operatore telefonico che serve principalmente i residenti multilingue della Provincia Autonoma di Bolzano, in Alto Adige (Südtirol). L’obiettivo generale dell’operatore era quello di fornire un servizio accessibile alla numerosa popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige. Tecnicamente, il servizio clienti può rispondere in tedesco o in italiano.

Sija Mobile chiude battenti, l’invito ai clienti a cambiare operatore

Sija Mobile è un Air Time Reseller (ATR), un sottoinsieme di MVNO specializzato nella rivendita del traffico all’ingrosso di un altro operatore; gli ATR gestiscono esclusivamente il marketing e l’assistenza clienti con il proprio marchio e hanno SIM prodotte dai loro carrier sponsor.

Il servizio di rete fissa FTTH in fibra dell’azienda, Sija Fiber, è stato rilasciato a giugno 2020 utilizzando l’infrastruttura di Telmekom, operatore B2B con sede a Lana (BZ) e attivo in tutto l’Alto Adige. Nello stesso periodo, Sija Energy è stato reso accessibile anche al mercato della luce e del gas per la vendita di contratti. Da alcuni giorni, sul sito ufficiale di Sija è stato visualizzato in sovraimpressione un messaggio che avverte i consumatori dei marchi Sija Fiber e Sija Mobile che potrebbero subire una perdita totale o parziale del servizio.

Secondo quanto riferito dalla società, il ramo mobile di Sija Mobile è stato esternalizzato. Inoltre, a partire dal 6 febbraio 2023, questa modifica limita l’uso delle SIM di Sija Mobile alla sola ricezione di chiamate in entrata e alle chiamate di emergenza. I clienti della rete mobile di Sija sono invitati a migrare verso un altro fornitore di servizi entro 30 giorni, alla luce dello scenario attuale e per evitare di perdere il proprio numero di telefono.

In realtà, Sija Mobile sta cessando di essere l’ATR di Noitel, che ha interrotto il servizio a Sija, rendendo le schede SIM inutilizzabili per qualsiasi uso, tranne che per le chiamate in entrata e di emergenza. Da quando è stata annunciata l’esternalizzazione, il futuro del segmento mobile di Sija è stato messo in discussione.