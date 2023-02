Quando prendiamo l’aereo non ci pensiamo due volte: se proprio dobbiamo scegliere il posto, ne vogliamo uno che sia vicino al finestrino così da poter godere di uno straordinario panorama. Sicuramente legittimo, ma dovreste invece sapere che, nonostante questo sia il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, sarebbe sempre meglio scegliere posti più sicuri di altri. Andiamo subito a scoprire di seguito quali sono.

Aereo, esistono davvero posti più sicuri di altri? Ecco quali sono!

Il TIME ha condotto un’indagine approfondita, andando di fatto a esaminare 35 anni di dati riguardanti gli incidenti aerei. Da ciò è emerso che i sedili posteriori centrali di un aereo avevano il tasso di mortalità più basso: si parla del 28% rispetto al 44% dei sedili che sono situati nel corridoio centrale.

Ma per quale motivo? Innanzitutto, accomodarsi di fianco a una fila di uscita consentirà in qualsiasi caso un accesso più veloce alle porte in caso di emergenza. Inoltre, un altro motivo per cui i sedili centrali sono più sicuri è che questi offrono un’ammortizzazione più efficiente in caso di incidente. Chiaramente, in base al tipo di emergenza si prendono le dovute decisioni per sopravvivere. Tuttavia, è importante ricordare che questi mezzo sono progettati per essere estremamente sicuri e robusti anche in eventualità così tragiche.

Questo argomento può sembrare banale ma è in realtà oggetto di analisi ripetuta da parte degli esperti. Infatti, in base alle analisi del censimento del National Safety Council degli Stati Uniti, le probabilità di morire su un aereo sono circa 1 su 205.552, rispetto a 1 su 102 in auto.

Dunque, non bisognerà preoccuparsi più di tanto quando saliamo su un’aereo commerciale. Questa informazione però può sicuramente farvi rimanere sereni se non ci sono altri posti da poter scegliere.