Si può confrontare l’intelligenza dei piccioni con quella dell’intelligenza artificiale? Usando l’apprendimento associativo, in qualche modo, è possibile.

I piccioni arrivare allo stesso livello dell’intelligenza artificiale (AI) secondo gli psicologi dell’Università dell’Iowa che hanno studiato il funzionamento del cervello dei piccioni e come funzionano le fasi dell’apprendimento.

I ricercatori, che hanno pubblicato il loro studio su Current Biology con il titolo “Risolvere il paradosso dell’apprendimento associativo per categoria di apprendimento nei piccioni“, hanno sottoposto i piccioni a complessi test di categorizzazione che il pensiero di alto livello come l’uso della logica o del ragionamento non avrebbe aiutato a risolvere. Invece, i piccioni, in virtù di prove ed errori esaustivi, alla fine sono stati in grado di memorizzare abbastanza scenari nel test per raggiungere quasi il 70% di precisione.

I ricercatori equiparano l’approccio ripetitivo, per tentativi ed errori dei piccioni all’intelligenza artificiale, ha affermato il prof. Ed Wasserman di psicologia sperimentale del dipartimento di psicologia e scienze del cervello dell’università e autore corrispondente dello studio.

Non è una novità

Tuttavia, il processo di base per creare associazioni, che è considerata una tecnica di pensiero di livello inferiore, è lo stesso tra i piccioni che fanno i test e gli ultimi progressi dell’IA.

“Si sente sempre parlare delle meraviglie dell’intelligenza artificiale, di tutte le cose straordinarie che può fare“, ha detto. “Può battere le persone che giocano a scacchi o in qualsiasi videogioco. Può batterci in ogni genere di cose. Come lo fa? È intelligente? No, sta usando lo stesso sistema o un sistema equivalente a quello che sta usando qui il piccione.”

Chiesto da The Jerusalem Post di commentare, il Prof. Arnon Lotem della Scuola di Zoologia dell’Università di Tel Aviv ha detto che la scoperta “non è stata molto sorprendente ma è bello dimostrare che funziona davvero. Non sono sicuro che abbiano funzionato sugli umani in confronto. In generale, pensare per piccioni non è molto complesso. Le loro conclusioni potrebbero essere una base per comprendere comportamenti più complessi.”