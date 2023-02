Netflix è assurda, gli utenti devono dire addio agli account condivisi

Stando a quanto riportato almeno tra gli argomenti più battute di quest’inizio anno, molto probabilmente Netflix potrebbe cambiare le carte in tavola ben presto. Secondo le ultime notizie pervenute dal web, filtrerebbe pessimismo in merito agli account condivisi. Stiamo parlando infatti della pratica di riuscire a guardare Netflix utilizzando il nome utente e la password di qualcun altro senza dover pagare l’abbonamento. In realtà Netflix avrebbe deciso di eliminare questa possibilità, non rendendo dunque più possibile tutto questo.

Già dagli scorsi mesi del 2022 e girava la voce che Netflix avesse intenzione di introdurre il concetto di casa a interno del suo organigramma dei piani di abbonamento. Tutti gli abbonati alla celebre piattaforma streaming avrebbero potuto vedere Netflix solo all’interno della propria casa o in mobilità associando dei dispositivi all’account. Tale impostazione però creava un conflitto, quello delle seconde case. Basandosi sulla posizione infatti Netflix avrebbe circoscritto all’abbonamento solo a quel luogo, magari non permettendo a chi ha una casa vacanze di poter trasportare il proprio abbonamento. Proprio per questo motivo non se n’è fatto più nulla.

Netflix e gli account condivisi che stanno per sparire

Saranno tanti i cambiamenti, i quali riguarderanno anche Netflix. Risulta quindi solo questione di tempo affinché la celebre piattaforma streaming non decida di cambiare veramente le carte in tavola. Come è stato più volte dichiarato, c’è tutta la volontà di ostacolare quella che è la condivisione delle password.

Gli utenti dal proprio canto promettono battaglia, proprio perché non hanno intenzione di modificare una comfort zone nella quale si erano insediati ormai diversi anni fa.