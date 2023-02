Dieci miliardi di anni fa, la Via Lattea ha inghiottito un’altra galassia, creando la struttura cosmica in cui si trova oggi il nostro sistema solare. Analizzando la distribuzione per età delle stelle nell’alone interno della Via Lattea, gli scienziati sono stati ora in grado di creare un quadro migliore della formazione della nostra galassia.

Hanno scoperto che molte delle stelle nell’alone interno hanno fino a 10 miliardi di anni, e ciò fornisce ulteriori prove della tempistica della fusione e aiuta a identificare le stelle originali della Via Lattea che erano lì al suo inizio, 13,5 miliardi di anni fa.

Le galassie non sono in posizioni fisse nello spazio. Si muovono nel tempo, occasionalmente si scontrano tra loro.

La prova di una massiccia fusione tra la Via Lattea e la galassia Gaia Enceladus è arrivata nel 2018, quando gli scienziati hanno utilizzato i dati del satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea per mostrare che un vasto numero di stelle sembrava essere fuori posto. In una lettera pubblicata da Nature, il team ha affermato che l’alone interno della Via Lattea è “dominato da detriti” provenienti da un’altra galassia. Si scoprì che questa galassia era circa un quarto delle dimensioni della Via Lattea.

Uno sguardo a 360 gradi

In uno studio pubblicato lunedì su Nature Astronomy, gli scienziati guidati da Carme Gallart, dell’Istituto spagnolo di astrofisica delle Isole Canarie, hanno osservato le stelle nell’alone interno della Via Lattea e creato simulazioni cosmologiche per trovare il limite di età per quando è avvenuta la fusione posto.

Le loro scoperte hanno mostrato che la maggior parte delle stelle nell’alone interno hanno fino a 10 miliardi di anni, e ciò fa capire che questo è il punto in cui è avvenuta la fusione. Potendo porre un vincolo sui tempi della fusione, il team è stato anche in grado di identificare le stelle originali della Via Lattea.

“Le simulazioni forniscono un quadro chiaro della formazione della Via Lattea: In questa immagine, una Via Lattea primitiva stava formando delle stelle quando una galassia più piccola, che aveva ha formato stelle su una scala temporale simile ma è stata meno arricchita chimicamente a causa della sua massa inferiore, si è scontrata“.