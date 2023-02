NordVPN è un servizio VPN (Virtual Private Network) che offre una connessione internet sicura e privata. Con lui, potete navigare in modo anonimo, proteggere le vostre attività online dalla sorveglianza e bypassare i blocchi geografici per accedere a contenuti limitati in base alla vostra posizione.

Il servizio NordVPN è disponibile per Windows, MacOS, iOS, Android e Linux, ed è in grado di proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente con un solo account, ma ne potete registrare infiniti. NordVPN utilizza tecnologie di crittografia avanzate per garantire che le vostre informazioni siano protette, e offre una funzione di “kill switch” per interrompere la connessione internet in caso di perdita della connessione VPN.

Una delle caratteristiche più interessanti di NordVPN è la sua vasta rete di server, che include oltre 5.500 server in 59 paesi. Ciò significa che avete la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di opzioni per la vostra connessione VPN, a seconda delle vostre esigenze specifiche. Ad esempio, potete scegliere di connettervi a un server in un paese specifico per accedere a contenuti limitati in base alla posizione, o a un server ottimizzato per lo streaming per una visione fluida di contenuti video in alta definizione.

Funzione Antivirus Threat Protection:

La Threat Protection di NordVPN è una funzione di sicurezza avanzata che aiuta a proteggere il vostro dispositivo da malware, spyware, virus, e altre minacce online. Questo servizio è integrato nella VPN e viene attivato automaticamente ogni volta che navigate su Internet o fate il download di file.

La Threat Protection di NordVPN funziona esaminando ogni singolo file che scaricate o sito che visitate e lo confronta con un database di minacce conosciute. Se viene rilevato un file dannoso, la funzione bloccherà automaticamente il download o la navigazione verso il sito infetto, proteggendo così il vostro dispositivo.

La Threat Protection funziona anche senza una connessione VPN: attivala nell’app NordVPN e godetevi un livello di sicurezza superiore contro minacce sconosciute e sofisticati attacchi informatici. VPN e protezione dalle minacce lavorano insieme per dare ai vostri dati online la protezione che meritano. Inoltre, Threat Protection è una feature inclusa con l’abbonamento NordVPN senza costi aggiuntivi.

In sintesi, la Threat Protection di NordVPN è un’aggiunta utile alla VPN per garantire una maggiore sicurezza online e proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online.

Perché è meglio usare le VPN a pagamento rispetto a quelle gratis:

Ci sono diversi motivi per cui dovreste preferire ad utilizzare una VPN a pagamento rispetto a una gratuita:

Sicurezza: le VPN gratuite spesso non hanno le stesse misure di sicurezza e crittografia delle loro controparti a pagamento, questo significa che i vostri dati potrebbero non essere protetti adeguatamente. Inoltre, alcune VPN gratuite possono addirittura raccogliere e vendere i vostri dati per trarne profitti.

le VPN gratuite spesso non hanno le stesse misure di sicurezza e crittografia delle loro controparti a pagamento, questo significa che i vostri dati potrebbero non essere protetti adeguatamente. Inoltre, alcune VPN gratuite possono addirittura raccogliere e vendere i vostri dati per trarne profitti. Velocità: le VPN gratuite sono spesso sovraccariche e hanno una larghezza di banda limitata, questo significa che la vostra navigazione potrebbe essere lenta. Le VPN a pagamento hanno in genere server più veloci e una larghezza di banda illimitata.

le VPN gratuite sono spesso sovraccariche e hanno una larghezza di banda limitata, questo significa che la vostra navigazione potrebbe essere lenta. Le VPN a pagamento hanno in genere server più veloci e una larghezza di banda illimitata. Accesso ai contenuti: le VPN gratuite spesso non hanno server in molte località e possono essere bloccate da alcuni siti web o servizi. Al contrario, le VPN a pagamento hanno in genere server in molte località e possono bypassare i blocchi per accedere ai contenuti che desideri.

le VPN gratuite spesso non hanno server in molte località e possono essere bloccate da alcuni siti web o servizi. Al contrario, le VPN a pagamento hanno in genere server in molte località e possono bypassare i blocchi per accedere ai contenuti che desideri. Supporto: le VPN gratuite spesso non hanno un supporto clienti affidabile o efficiente. Le VPN a pagamento hanno in genere un supporto clienti dedicato e molto più efficiente.

I rischi delle reti Wi-Fi pubbliche:

Le reti Wi-Fi pubbliche sono reti wireless che sono accessibili al a chiunque in luoghi come aeroporti, caffetterie, parchi e altri luoghi simili. Queste reti possono essere comode perché ti permettono di accedere a Internet in mobilità, ma presentano anche alcuni rischi per la sicurezza:

Insicurezza : le reti Wi-Fi pubbliche spesso non sono crittografate o protette, questo significa che i vostri dati potrebbero essere intercettati da hacker o criminali informatici.

: le reti Wi-Fi pubbliche spesso non sono crittografate o protette, questo significa che i vostri dati potrebbero essere intercettati da hacker o criminali informatici. Minacce : le reti Wi-Fi pubbliche possono essere veicolo per la diffusione di malware o virus, ciò potrebbe danneggiare il vostro dispositivo o rubare i vostri dati.

: le reti Wi-Fi pubbliche possono essere veicolo per la diffusione di malware o virus, ciò potrebbe danneggiare il vostro dispositivo o rubare i vostri dati. Tracciamento: le reti Wi-Fi pubbliche possono anche essere utilizzate per tracciare la vostra attività online, questo potrebbe esporre la vostra privacy.

Per proteggere la vostra sicurezza e la vostra privacy quando vi connettete a una rete Wi-Fi pubblica, è importante utilizzare una VPN che crittografi i vostri dati e li protegga da eventuali minacce online. Inoltre, evitate di accedere a siti web che richiedono informazioni sensibili o di effettuare transazioni finanziarie quando vi connettete a una rete Wi-Fi pubblica.

Perché HTTPs e VPN servono entrambe e quali sono i miti da sfatare:

HTTPs e VPN sono entrambe importanti per la sicurezza e la privacy dei vostri dati online. Ecco una spiegazione dettagliata:

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): è un protocollo di sicurezza che crittografa i dati che vengono trasmessi tra il vostro browser e un sito web. Quindi, anche se i vostri dati sono intercettati, non possono essere letti o modificati da nessuno e vengono resi sicuri. HTTPS è importante per la sicurezza dei dati sensibili che inviate o ricevete quando accedete a un sito web, come ad esempio quando effettuate una transazione finanziaria o inserite le vostre informazioni personali.

VPN (Virtual Private Network): crea una connessione privata e sicura tra il vostro dispositivo e un server remoto. Questo significa che i vostri dati vengono crittografati e protetti da eventuali minacce online, come ad esempio gli hacker o i criminali informatici. Inoltre, una VPN vi consente di accedere a Internet in modo anonimo, in questo modo la vostra attività online non può essere tracciata o monitorata.

Per quanto riguarda i miti da sfatare:

Non è vero che HTTPS è sufficiente: anche se HTTPS è importante per la sicurezza dei dati che inviate o ricevete quando accedete a un sito web, non crittografa tutti i dati che vengono trasmessi dal vostro dispositivo. Per questo motivo, è importante utilizzare anche una VPN per proteggere la vostra attività online e i vostri dati da eventuali minacce.

Non è vero che una VPN rende anonimo: anche se una VPN offre un certo grado di anonimato, non lo rende completo. Ad esempio, la vostra attività online potrebbe essere monitorata dal vostro provider di servizi Internet o dal governo. Per questo motivo, è importante scegliere una VPN che soddisfi i vostri standard di privacy e sicurezza.

In sintesi, HTTPS e VPN sono entrambe importanti per la sicurezza e la privacy dei vostri dati online.

La nuova feature Meshnet di NordVPN:

Meshnet è una funzionalità di NordVPN che vi consente di accedere al vostro dispositivo attraverso un tunnel privato crittografato. Potrebbe sembrare una VPN, tuttavia, invece di connettersi a un server VPN, Meshnet vi consente di connettervi direttamente ad altri dispositivi in ​​qualsiasi parte del mondo.

Meshnet sfrutta NordLynx, la tecnologia di punta dell’azienda, basata su WireGuard (“WireGuard” è un marchio registrato di Jason A. Donenfeld) e migliorata con soluzioni per la privacy. In questo modo può garantire la massima sicurezza per tutte le connessioni che avvengono su Meshnet.

La nuova feature Meshnet consente di instradare tutto il traffico online attraverso un’altra macchina. In questo modo, potete utilizzare l’indirizzo IP di quella macchina per accedere a Internet e altri dispositivi possono instradare il loro traffico attraverso il vostro indirizzo IP. Potete gestire le autorizzazioni di instradamento del traffico per ciascun dispositivo in modo da avere sempre il controllo della vostra privacy.

La funzione Dark Web Monitor di Nord VPN:

Dark Web Monitor è una funzione integrata in NordVPN che aiuta gli utenti a proteggere la loro privacy online. Il servizio monitora costantemente il dark web per verificare se i vostri dati personali, come indirizzi e-mail, nomi utente e password, sono stati diffusi o venduti sulla rete oscura.

Se vengono rilevate informazioni personali sulla rete del dark web, riceverete un avviso da parte di NordVPN. L’avviso fornisce informazioni sulla fonte della diffusione dei dati e fornisce raccomandazioni per proteggere la sicurezza online, come cambiare la password o monitorare l’attività della vostra casella di posta elettronica.

L’obiettivo di Dark Web Monitor è quello di fornirvi un maggiore livello di sicurezza e privacy online. Con questa funzione, gli utenti possono prendere provvedimenti per proteggere i loro dati personali prima che siano utilizzati per attività dannose o illegali.

Chi si dovrebbe abbonare al servizio di NordVPN?

Ci sono diverse categorie di utenti che potrebbero trovare utile sottoscrivere un abbonamento a NordVPN. Ecco alcuni esempi:

Utenti preoccupati per la privacy: NordVPN offre una connessione internet privata e sicura, che protegge le attività online degli utenti dalla sorveglianza e dalle minacce informatiche. Ciò può essere particolarmente utile per coloro che lavorano con informazioni sensibili o vogliono evitare che le loro attività online vengano tracciate.

NordVPN offre una connessione internet privata e sicura, che protegge le attività online degli utenti dalla sorveglianza e dalle minacce informatiche. Ciò può essere particolarmente utile per coloro che lavorano con informazioni sensibili o vogliono evitare che le loro attività online vengano tracciate. Utenti che vogliono bypassare i blocchi geografici: NordVPN offre una vasta rete di server in tutto il mondo, in questo modo gli utenti possono scegliere di connettersi a un server in un paese specifico per accedere a contenuti limitati in base alla posizione.

Utenti che vogliono guardare video in streaming: NordVPN offre opzioni di server ottimizzate per lo streaming, il che significa che gli utenti possono guardare contenuti video in alta definizione senza interruzioni o buffering.

NordVPN offre opzioni di server ottimizzate per lo streaming, il che significa che gli utenti possono guardare contenuti video in alta definizione senza interruzioni o buffering. Utenti che viaggiano spesso: NordVPN offre una protezione fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un solo account, il che significa che gli utenti possono proteggere i loro dispositivi in viaggio, evitando le minacce informatiche e accedendo a contenuti limitati in base alla posizione.

Questi sono solo alcuni esempi di utenti che potrebbero essere interessati a sottoscrivere un abbonamento con il servizio NordVPN.

Conclusioni e promozioni:

In generale, NordVPN è un servizio VPN affidabile e potente che offre una vasta gamma di funzionalità per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti online. Con una rete di server estesa, tecnologie di crittografia avanzate e una varietà di opzioni di prezzo, NordVPN è un’ottima scelta per coloro che cercano un servizio VPN affidabile.

Per quanto riguarda i prezzi potremmo fare un articolo a parte, in quanto ci sono molti piani tariffari diversi, per soddisfare ogni tipo di utente. Per scoprire tutti i tipi di abbonamenti e le offerte disponibili attualmente, vi invitiamo ad andare sul loro sito ufficiale. Inoltre, ci teniamo a farvi sapere, che avete la possibilità di testare il servizio per 30 giorni e di essere rimborsati se non siete soddisfatti.