Quando arriva il momento di passare all’ultimo modello di smartphone, i nostri vecchi telefoni spesso finiscono in fondo ad un cassetto. Nel corso del tempo, vengono dimenticati, ma occasionalmente ci sono alcuni modelli che possono valere un bel po’ di soldi.

Non solo esiste un mercato per i vecchi telefoni cellulari, ma alcuni sono altamente collezionabili e valgono un sacco di soldi per l’acquirente giusto.

Hai un vecchio Motorola o Nokia in giro? È possibile che tu sia seduto su una montagna di soldi. Se possiedi qualcuno di questi oggetti d’antiquariato tecnologici, potrebbe essere il momento di andare su Ebay o parlare con un serio collezionista che possa apprezzarli. Eccone alcuni:

Mobira Senator

Nel 1982, i telefoni cellulari non erano così facili da infilare in tasca come lo sono oggi. Il Mobira Senator era tecnicamente un telefono cellulare, ma portarne uno ti faceva sembrare il tizio con la radio in un vecchio film di guerra.

Questi telefoni sono stati commercializzati solo per le auto a causa del loro peso, ma si potevano portare anche in giro.

A causa del loro significato storico nel settore, questi vengono venduti online per circa 4000 euro, rendendoli alcuni dei telefoni più preziosi e collezionabili mai realizzati.

Nokia 8800

La serie Nokia 8800 è stata lanciata nel 20b05 ed era considerata un dispositivo di lusso grazie al suo meccanismo di scorrimento leggero e allo schermo antigraffio.

Il telefono è stato rilasciato in diversi colori tra cui oro, nero e argento, ma la versione nera è quella che vale molti soldi.

Il telefono può essere trovato su eBay oltre i 1300 euro se è ancora nella confezione mentre un telefono usato viene regolarmente venduto per circa 1000 euro.