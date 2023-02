Le città di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo hanno segnalato un disservizio di rete che impedisce l’accesso a Tim.

Questo disservizio si è verificato questa mattina e ha causato una rete instabile che ha interrotto le comunicazioni per diversi minuti. Le cause del problema non sono ancora note. Un portavoce di Tim ha affermato che stanno lavorando velocemente per risolvere il problema il più presto possibile. Tuttavia, alcuni utenti hanno lamentato che il servizio non è stato ripristinato fino a questo pomeriggio.

Tim down: la rete non funziona da diverse ore

Molti utenti hanno riferito problemi con la connessione dati, con alcuni che riportano la necessità di riavviare il telefono o di ripristinare le impostazioni di rete per ristabilire la connessione. Tim ha risposto a queste segnalazioni, affermando di essere al corrente dei problemi e di stare lavorando per risolverli il prima possibile. L’azienda ha anche invitato tutti gli utenti a segnalare eventuali problemi con la rete e ha promesso di monitorare la situazione.

Nonostante i problemi riscontrati da alcuni utenti, la maggior parte degli utenti di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo hanno riportato di aver avuto problemi con la rete Tim. In ogni caso, Tim ha promesso di risolvere la situazione il prima possibile e ha anche ricordato ai propri utenti di seguire le linee guida per mantenere una connessione stabile e affidabile.

In ultima analisi, nonostante alcuni problemi con la rete Tim riscontrati nelle città di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo, l’azienda sta lavorando per risolvere la situazione il più presto possibile.

Attacco Hacker?

Molte segnalazioni da tutta Italia hanno fatto pensare ad un attacco hacker che avrebbe portato al down di Tim, ma la Polizia Postale ha rassicurato che si tratta solo di problemi tecnici relativi alla rete internet fissa, anche se non mancano segnalazioni su malfunzionamenti dei cellulari.