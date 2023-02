Le app di incontri sono un fenomeno sempre più diffuso. In un mondo in cui la socializzazione online ha preso ormai il sopravvento, non stupisce come queste app abbiano sempre più preso piede e ogni anno aumentino in maniera esponenziale il numero degli iscritti.

Basti pensare che Tinder, l’app di incontri più famosa al mondo vanta circa 1,2 milioni di utenti solo in Italia, e molti tra questi sono disposti a pagare l’account premium per sbloccare funzioni in più.

Tuttavia, il problema dell’Italia è sempre lo stesso. I pregiudizi e i tabù sul sesso dilagano nel nostro Paese, soprattutto se a scaricare un’app di incontri è una donna. Il 64% delle donne dichiara di non iscriversi per paura dei giudizi degli altri. E molte sono costrette a mentire a familiari e amici sul modo in cui hanno conosciuto il proprio partner.

Basti però pensare che oggi un terzo delle relazioni è nato online. Si tratta quindi di un fenomeno oramai sdoganato che non dovrebbe essere soggetto a nessun tipo di giudizio.

Ma quali sono le app di incontri più famose in Italia?

C’è ormai l’imbarazzo della scelta e non è così semplice optare per l’app di incontri che più fa al proprio caso. Andiamo a vedere la lista.

TINDER

Tinder è sicuramente l’app di incontri più famosa in Italia. Il suo utilizzo è estremamente semplice. Basterà scaricare l’app è creare un profilo con le foto e una bio. L’algoritmo sceglierà i potenziali match e se vi piace un ragazzo o una ragazza non si deve far altro che mettere un cuoricino. Se questo vi verrà ricambiato, allora sarà possibile iniziare a chattare.

HAPPN

É un app che si basa sulla geolocalizzazione e mette in collegamento due profili della stessa zona che si sono incontrati dal vivo. Se incontri uno sconosciuto che ti piace ma non sai come contattarlo, con Happn è estremamente facile. Basterà che anche l’altra persona abbia l’app scaricata.

BUMBLE

Su bumble è la donna ad avere il controllo. Ci si può collegare in modo intuitivo tramite il proprio account facebook e la sua particolarità è che nei casi delle coppie etero solo le donne possono avviare una conversazione con l’altro sesso.

GRINDR

Grindr è un app rivolta al solo pubblico gay e bisessuale maschile, nonché la preferita della comunità LGBTQ+. Basterà scaricarla e creare un profilo aggiungendo le tue foto. Anch’essa sfrutta la geolocalizzazione per offrirti i profili più vicini alla tua posizione.