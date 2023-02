L’ultima di una lunga serie di follie di Internet è la sfida “Can You See The Cat”, che si sta facendo strada su Instagram e Twitter.

La sfida viene dall’immagine di un cartone animato di una donna con in mano una scopa.

È in piedi davanti a un muro di mattoni, una porta e una tenda, con un secchio di scopa accanto a lei. Gli utenti di Instagram e Twitter hanno pubblicato la foto, ponendo la domanda: “Riesci a vedere il gatto?”

Non sembra esserci molto spazio nella foto per nascondere un gatto, e finora la sfida ha ricevuto recensioni contrastanti da parte di persone che cercavano di individuare il felino.

Alcune persone dicono che è troppo facile individuare il gatto, mentre altri si lamentano che è troppo difficile.

“È così chiaro! Strano come così tante persone non riescano ancora a vederlo“, ha scritto un utente di Twitter.

Per molti, la risposta alla sfida è stata considerata un po’ una scappatoia, in quanto in realtà non c’è un gatto nella foto. Invece, quello che stai cercando è il contorno, o la sagoma, di un gatto.

Per trovarlo, ruota il telefono verso destra, in modo che il gomito appuntito della donna sia rivolto verso l’alto. Ora guarda il muro giallo tra la testa della donna e la tenda. Basta notare come il sipario non sia completamente dritto.

La curva della tenda e il contorno del viso e della spalla della donna creano il contorno di un gatto.

Quali altre illusioni ottiche puoi trovare online?

Il vestito nero e blu o bianco e oro? Questa illusione ha preso d’assalto i social media, con le persone che discutevano se l’immagine di un vestito fosse effettivamente nera e blu o bianca e oro. Chi lo vedeva in un modo non poteva immaginare di vedere un colore diverso.

Oscillare in avanti o indietro? Pubblicato sull’app di social media Tik Tok, un video di qualcuno che oscilla su un’altalena ha scatenato un enorme dibattito sulla direzione: stava oscillando verso la telecamera o stava effettivamente oscillando verso l’edificio?