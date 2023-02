Di recente il colosso di Seattle Amazon ha lanciato un vero e proprio assalto alle industrie farmaceutiche, introducendo il nuovo abbonamento Amazon Pharmacy.

Quest’ultimo è un servizio che permette la consegna a domicilio dei farmaci prescritti dal medico. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Amazon Pharmacy: ecco il nuovo abbonamento introdotto negli Stati Uniti

Amazon Pharmacy RXPass è una nuova iniziativa della piattaforma di e-commerce, ed è al momento un’esclusiva statunitense che mira a semplificare l’acquisto di farmaci e prodotti per la salute. Con RXPass, gli utenti del sito di e-commerce possono scegliere di ricevere i loro medicinali prescritti regolarmente o occasionalmente direttamente a casa, senza dover fare la fila in farmacia.

La piattaforma offre una vasta gamma di prodotti per la salute, tra cui farmaci prescritti, prodotti over-the-counter, integratori alimentari e molto altro ancora. Si possono acquistare prodotti singoli o iscriversi a un piano di consegna regolare, con consegna a casa a intervalli prestabiliti. Ovviamente per poter utilizzare il servizio è necessario fornire informazioni sul proprio medico e sulla propria prescrizione.

Una volta che queste informazioni sono state confermate, è possibile iniziare a fare acquisti in modo semplice, con opzioni di pagamento sicure e convenienti, tra cui carte di credito, PayPal e bonifico bancario. Difficile pensare che possa arrivare anche in Italia, essendo la sanità pubblica, però sicuramente ridurrebbe le code in farmacia.