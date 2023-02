Quali sono le monete rare da 2 euro: possono valere più di 2000 euro

La quantità di monete rare rintracciabili in Italia e all’estero sono tantissime. Non tutti però sanno che alcune di queste possono condurre a dei gruzzoletti da migliaia di euro.

La più ricercata dai collezionisti è quella coniata in Germania nel lontano 2008. Quest’ultima presenta un vistoso errore di conio, poiché non sono stati tracciati i confini dei Paesi dell’Unione Europea. Si tratta di una tiratura limitata e in circolazione sono presenti solo 30.000 copie sparse in tutto il globo.

Un altro esemplare molto raro è la moneta del 2008 coniata nel Principato di Monaco in onore della principessa Grace Kelly in occasione del 25esimo anniversario della sua morte. Di questi esemplari ne troviamo in giro solamente 20.000 e possono arrivare a valere da soli anche più di 100 euro.

Tra le 2 euro cercate maggiormente dai collezionisti ci sono anche quelle coniate in Finlandia nel 2008 in occasione della decisione dell’UE di allargarsi e far entrare altri dieci Stati. Questi possono valere circa 60 euro. Molto richieste sono anche le monete rare di Città del Vaticano coniate nel 2004; ne esistono solamente 85.000 copie e anche queste valgono più di 100 euro.

Nel Principato di Monaco però c’è anche un’altra moneta molto importante: coniata nel 2015 per celebrare gli 800 anni dalla costruzione del primo castello sulla rocca, sono stati realizzati solo 10.000 esemplari che valgono attualmente 1.500 euro l’una.

Concludiamo con la moneta con l’omino, capace di suscitare un elevato interesse tra gli appassionati. Ciò è dovuto al fatto che presenta un difetto di conio e il suo valore può arrivare anche a toccare i 600 euro.