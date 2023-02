Il 2023 si prospetta essere un anno assolutamente grandioso per gli amabili utilizzatori dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, infatti sono tantissime le novità che dovrebbero arrivare a stretto giro, con importanti migliorie sotto molteplici punti di vista.

Una delle più interessanti dovrebbe riguardare i messaggi che si autodistruggono, avete capito bene, per garantire una maggiore privacy ai singoli utenti, WhatsApp prevede di introdurre la possibilità di inviare messaggi che, trascorso un piccolissimo intervallo temporale, si parla giustappunto di qualche secondo dalla ricezione, possano distruggersi irrimediabilmente ed in modo completamente automatico. Una piccola miglioria alla funzione che vediamo su WhatsApp da ormai diversi anni, quella che riguarda la possibilità di cancellarli manualmente entro 7 giorni dalla data d’invio.

WhatsApp, le altre novità

Un’altra novità molto interessante dovrebbe riguardare la cosiddetta Modalità Companion, ovvero la possibilità di collegare più smartphone allo stesso account, come accade ad esempio per Telegram, in questo modo potrete accedere alle chat da più device, senza continuare a scollegarvi (una procedura indubbiamente molto noiosa).

In ultimo vi parliamo della possibilità di inviare note vocali non superiori ai 30 secondi, protette da crittografia end-to-end per una maggiore privacy e sicurezza di vario genere. Queste sono le novità che ci aspettano nei prossimi mesi, anche se al momento non è chiaro quando effettivamente verranno introdotte all’interno della famosa applicazione di messaggistica istantanea, seguiranno aggiornamenti in merito al momento debito quando avremo buone notizie per voi.