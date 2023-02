In questi giorni l’operatore virtuale Spusu ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte mobile. In particolare, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Spusu 50. Quest’ultima sarà ora disponibile per tutto il mese di febbraio 2023, salvo ovviamente diversa segnalazione da parte dell’operatore.

Spusu proroga la disponibilità dell’offerta Spusu 50 fino a fine febbraio

Tutti gli interessati a cambiare la propria offerta mobile ora potranno ancora attivare una delle offerte del noto operatore virtuale Spusu. Come già accennato, infatti, l’operatore ha prorogato la disponibilità dell’offerta denominata Spusu 50. Quest’ultima sarà ora disponibile fino a fine febbraio.

Si tratta di un’offerta mobile caratterizzata da un costo molto basso. Nonostante questo, l’offerta include ogni mese svariate cose. Sono infatti inclusi 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. I minuti di chiamate sono inoltre validi anche verso altri paesi esteri, tra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’offerta mobile Spusu 50 è quindi molto interessante dato che offre tutto questo ad un prezzo di soli 5,98 euro al mese. Questa offerta di rete mobile dell’operatore virtuale rimane attivabile in ogni caso sia da tutti i nuovi clienti dell’operatore sia da chi è già cliente. È previsto un costo per la scheda SIM di 9,99 euro, mentre non è previsto alcun costo di attivazione.