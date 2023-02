Le isole che appaiono e scompaiono all’improvviso possono portare con sé sorprese interessanti. Nel 2015, una nuova isola chiamata Hunga Tonga-Hunga Ha’apai è emersa all’improvviso nel Sud Pacifico, portando con sé forme di vita sconosciute. L’isola è stata creata da un’eruzione vulcanica e, purtroppo, è stata distrutta da un’altra eruzione all’inizio del 2022. Durante i suoi 7 anni di vita, però, ha offerto agli scienziati materiale di studio indispensabile.

Isole: dal sottosuolo stanno emergendo dei piccoli batteri con il nome di cianobatteri, ecco le loro caratteristiche

Un nuovo studio riporta prove di una sorprendente comunità di microbi presenti sull’isola che metabolizzano zolfo e gas atmosferici, simili a organismi che vivono in habitat molto diversi come sorgenti termali e bocche idrotermali di acque profonde. Gli scienziati non si aspettavano di trovare questo tipo di organismi sull’isola e ritengono che possano provenire dalle profondità del sottosuolo.

L’ecologo microbico Nick Dragone dell’Università del Colorado afferma che i microbi erano molto simili a quelli trovati in altri sistemi vulcanici come Yellowstone. Purtroppo, l’isola è scomparsa durante l’ultima eruzione vulcanica e non sarà possibile studiarla ulteriormente.

