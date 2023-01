La ippopotomonstrosesquippedaliofobia è una delle parole più lunghe del dizionario e, ironicamente, è il nome della paura delle parole lunghe. Sesquipedalofobia è un altro termine per la fobia.

L’American Psychiatric Association non riconosce ufficialmente questa fobia. Invece, è considerata come una fobia sociale.

L’ultima edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) delinea una definizione molto specifica per le fobie sociali. I professionisti medici usano il DSM-5 per aiutarli a fare diagnosi.

Secondo il DSM-5, i criteri per le fobie sociali includono:

una paura o ansia per le situazioni sociali in cui una persona può essere esaminata, come incontrare nuove persone o avere una conversazione

la paura o l’ansia sono sproporzionate rispetto alla situazione sociale

la paura o l’ansia sono persistenti e la situazione sociale è eccessivamente evitata

la paura, l’ansia o l’evitamento provoca disagio clinico

Quali sono i sintomi?

I sintomi possono essere attivati quando una persona vede una parola lunga, come “antidisestablishmentarianism”. Ciò può far provare paura e ansia per chi ha questa patologia.

Prove aneddotiche suggeriscono che la paura delle parole lunghe può innescare imbarazzo o sentimenti di scherno quando si pronunciano o si leggono parole lunghe.

Altri sintomi possono includere:

tremito

sudorazione

vertigini

svenimento

bocca asciutta

male alla testa

problemi di respirazione

Ci sono anche sintomi di fobia più generali a cui potresti prestare attenzione, tra cui: