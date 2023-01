Dalla Sagrada Familia al Colosseo, il duo di artisti olandesi ridisegna architetture incomplete utilizzando droni illuminati. L’obiettivo è aiutare gli architetti a visualizzare i loro progetti a grandezza naturale e in modo sostenibile.

Quasi un secolo dopo l’inizio della sua costruzione, la Sagrada Familia rimane una delle opere architettoniche più importanti di Barcellona, ma ad oggi è ancora incompiuta. Il duo olandese Studio Drift lo ha utilizzato come scenario per presentare i miglioramenti del loro software per droni, che crea visualizzazioni a grandezza naturale di famosi monumenti architettonici in caso di restauro o completamento.

La compagnia di Ralph Nauta e Lonneke Gordijn ha quindi reinventato il volto dell’architettura con l’aiuto di droni illuminati con queste sculture aeree.

Uno spettacolo eco-sostenibile

Gli edifici utilizzati come scenografie spaziano da architetture speculative a monumenti ancora da completare, a edifici ormai in rovina come il Colosseo a Roma. Studio Drift realizza queste installazioni in collaborazione con le aziende Drone Stories e Nova Skystorie. L’obiettivo è aiutare gli architetti a realizzare i loro progetti futuri in modo ipnotico ma sostenibile, visualizzando il loro aspetto a grandezza naturale.

Lo studio con sede ad Amsterdam aveva anche recentemente partecipato all’evento Burning Man, dove con l’uso di 1.000 droni ha presentato un evento artistico pazzesco con sculture di luce che vanno da un occhio iperrealistico lampeggiantea a maschere giganti. I Drift hanno realizzato la loro prima installazione artistica performativa nel 2017, con uno spettacolo di droni intitolato “Franchise Freedom“.

In futuro questa tecnologia potrà essere utilizzata in molte occasioni celebrative, oltre che in casi di restauro come questo.