L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato le nuove offerte Star, serie di promozioni per le quali è previsto un costo di attivazione di 4.99 euro tranne una, a 9.99 euro.

Al prezzo di attivazione va aggiunto il costo anticipato del primo mese di offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle nuove offerte.

Kena Mobile lancia le nuove offerte Star

Per quanto riguarda la linea delle offerte Star, si inizia dalla più economica: Kena a 6.99 euro al mese e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 GB di traffico dati in 4G. Con 1 euro in più al mese si può optare per Kena 7.99 con minuti illimitati e 500 SMS, ma con 150 GB di traffico dati anziché 100 GB.

Chi vorrebbe qualcosa in più in termini di Giga al mese, può optare per l’offerta Kena a 9.99 euro al mese, dove i GB sono 230 e gli SMS 1000. Le offerte di Kena descritte sopra sono per chi proviene da Iliad e da una serie di operatori virtuali. Invece, chi proviene da TIM, Vodafone e WindTre devono sottoscrivere o Kena 11.99 o Kena 12.99.

La prima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G. La seconda invece offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS, ma con 150 GB di traffico dati in 4G. Per scoprire maggiori dettagli a riguardo visitate il sito ufficiale dell’operatore.