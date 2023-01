L’operatore WindTre in questo periodo ha iniziato a contattare alcuni suoi clienti per proporre loro la possibilità di attivare l’offerta di rete fissa in tecnologia FWA Outodoor ad un prezzo speciale.

L’offerta in questione è denominata Super Internet Casa, su cui sono anche stati introdotti cambiamenti relativi all’installazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre offre Super Internet Casa ad un prezzo scontato

Dallo scorso 23 gennaio 2023 l’operatore arancione ha reso disponibili alcune novità per l’offerta Super Internet Casa FWA Outdoor, che permette di raggiungere fino a 100 Mbps con l’utilizzo di un’antenna esterna per la ricezione del segnale della rete mobile 4G WindTre, collegata via cavo ad un modem da interno.

In particolare, fra le novità ci sono un nuovo costo di installazione più alto ma che include dei servizi extra, ad esempio per installare l’antenna esterna anche sul tetto. Oltre ad aver introdotto queste modifiche, per promuovere l’offerta in FWA Outdoor in questi giorni WindTre ha avviato una campagna email rivolta ad alcuni già clienti e anche una campagna SMS per già clienti mobile.

L’offerta viene proposta la convergenza fisso mobile con cui l’offerta FWA Outdoor viene scontata a 22,99 euro al mese e vi ricordo comprende una connessione internet senza limiti di traffico in tecnologia Misto Fibra Radio con velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, chiamate a consumo e modem Wi-Fi 6 e antenna da esterno in vendita abbinata inclusi nel costo mensile con rateizzazione per 48 mesi.