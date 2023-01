Le Apple Airpods, nel nostro caso di terza generazione, rappresentano il prodotto ideale su cui gli utenti fanno riferimento nell’ottica comunque di riuscire ad accedere alle migliori soluzioni, senza rinunce particolari per quanto riguarda la qualità costruttiva o di riproduzione. Per la prima volta su Amazon sono state poste in offerta, raggiungendo difatti uno dei prezzi più bassi di sempre.

Apple Airpods, il prezzo è davvero irrisorio

Le AirPods di terza generazione sono le cuffie che tutti vorrebbero avere, un prodotto di qualità eccellente, che garantisce prestazioni al top, oltre ad una ergonomia senza pari, senza comunque dimenticarsi della qualità dell’incredibile ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Da sempre considerate tra le più costose del mercato, nell’ultimo periodo hanno fatto registrare una importante flessione nel prezzo finale di vendita, tanto da riuscire essere acquistabili anche a meno di 200 euro. L’offerta attualmente disponibile su Amazon lascia letteralmente a bocca aperta, a conti fatti gli utenti le possono acquistare a soli 177 euro (LINK ACQUISTO), godendo a tutti gli effetti delle più classiche garanzie di Amazon.

Ciò sta a significare che la spedizione sarà rapidissima e gestita giustappunto da Amazon stessa, con consegna presso il domicilio in pochissimi giorni successivi all’acquisto. Tutti i difetti di fabbrica sono coperti per i 2 anni successivi, oltre a questo nel primo mese potrete decidere di richiedere il rimborso in un qualsiasi momento, e per qualsiasi motivo.