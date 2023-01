Il volantino Expert risulta essere assolutamente ricco di sconti da non perdere, i prezzi sono sempre più bassi ed economici, e possono rendere felici la maggior parte degli utenti che da tempo stava sperando di poter acquistare nuovi prodotti di elettronica, e non solo.

La campagna promozionale disponibile in questi giorni risulta essere attiva in ogni negozio sul territorio, senza comunque dimenticarsi del sito ufficiale, dove potrete avere anche i medesimi prezzi di vendita, godendo altresì della consegna gratuita presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo sovrapprezzo.

Expert, le occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Offerte da non credere da Expert, con la campagna promozionale corrente gli utenti hanno la possibilità di ricevere uno sconto aggiuntivo previa consegna di un modello di vecchia generazione per la cosiddetta Rottamazione. Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, e nella maggior parte dei casi abbracciano la fascia media della telefonia mobile.

I modelli da acquistare sono infatti TCL 405, Galaxy A04s, Redmi A1, TCL 30Se, Honor X8, Realme 10, Galaxy A53, Honor X7A, Oppo A96, Realme C33 o anche Galaxy A13, tutti in vendita a meno di 400 euro. Volendo invece puntare verso la fascia più alta della medesima telefonia, allora sarà possibile accedere ad esempio all’iPhone 13, di vecchia generazione ma comunque ancora attuale, acquistabile a 799 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Gli sconti elencati, e tutti gli altri disponibili, sono attivi sia online che in negozio.