Cupra, ha annunciato di aver ripreso la produzione della sua popolare SUV elettrificata, la Formentor Plug-in, in seguito ad un blocco temporaneo causato dalla mancanza di componenti elettronici. La fabbrica di produzione dei componenti elettronici, situata in Ucraina, era stata costretta a chiudere a causa della guerra che ha colpito il paese.

Per far fronte a questa situazione, Cupra ha creato una nuova fabbrica di produzione di componenti elettronici in Portogallo in tempi record. Grazie all’impegno e alla determinazione dei suoi dipendenti, la fabbrica è stata in grado di entrare in funzione in tempi rapidi e di riprendere la produzione i componenti elettronici delle Formentor Plug-in.

Attualmente la produzione sembra essere di nuovo operativa e Cupra ha annunciato che nei prossimi mesi le Formentor Plug-in saranno disponibili anche in Italia. Questo è un grande passo per la società, poiché la Formentor Plug-in è una delle sue auto più popolari e rappresenta un’importante fonte di successo.

Cupra Formentor: buone notizie per i clienti, in arrivo le Plug-in ordinate da oltre 1 anno

La Formentor Plug-in combina un motore a benzina con un motore elettrico, che offre prestazioni eccezionali e un’eccellente efficienza energetica. Con un’autonomia di circa 50 km in modalità elettrica, la Formentor Plug-in è perfetta per i conducenti che vogliono ridurre le loro emissioni di CO2 senza sacrificare le prestazioni.

In generale, la ripresa della produzione delle Formentor Plug-in rappresenta una grande vittoria per Cupra e per i suoi clienti. La società è riuscita a superare un ostacolo importante e a riprendere la produzione della sua auto più popolare in modo rapido e efficiente. Ci aspettiamo che questo successo si traduca in una crescente domanda per la Formentor Plug-in e in un maggiore successo per Cupra nel futuro.