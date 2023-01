Per questa terza settimana del mese di Gennaio 2023, nell’ambito del programma fedeltà WinDay, WindTre offre un nuovo omaggio del Lunedì e continua a riservare una serie di altre iniziative.

Il premio proposto ieri, lunedì 16 gennaio 2023 consiste in uno sconto del 30% utilizzabile per acquistare online prodotti Enervit. La scontistica è utilizzabile fino al prossimo 5 Febbraio 2023, salvo cambiamenti, e non richiede nessuna spesa minima. Scopriamo ora ciò che ci riserva per il resto della settimana.

WindTre: ecco il programma WinDay di questa settimana

L’operatore arancione continuerà a proporre le altre iniziative settimanali, tra le quali figurano: l’Indovina Qui(z) del Martedì, i Win Quiz e Win Giga Quiz del Giovedì (con in palio come “superpremio” uno smartphone Honor 70G) e il Music Quiz della Domenica con il quale sarà possibile aggiudicarsi fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura.

Confermato inoltre il concorso Instant Win del Mercoledì, che in occasione del 18 Gennaio 2023 metterà in palio un weekend per 2 a Napoli. Alcuni partecipanti non vincitori avranno comunque la possibilità di riscattare un premio di consolazione consistente, salvo cambiamenti, in 2 mesi gratuiti della versione a pagamento del programma fedeltà WinDay+. Terminato il bimestre, l’offerta si rinnova al costo di 0,99 euro, salvo disattivazione.

WinDay permette agli iscritti di godere anche di una serie di iniziative disponibili ogni giorno della settimana, come WeCashback Powered by Catalina e +Acquisti +Ti ricarichi per acquisti su Amazon. Disponibili anche l’iniziativa che offre un film gratuito al mese in streaming da una selezione di film a noleggio disponibili su Rakuten TV e il concorso Instant Win giornaliero Winter Weekend che da Venerdì 20 a Domenica 22 Gennaio 2023, metterà in palio 150 Gift Card Game Stop da 10 euro l’una.