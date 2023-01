Il colosso OnePlus negli ultimi anni si è rivelata molto attiva anche nel settore degli smartphone di gamma media, con i suoi modelli della serie Nord.

Nelle ultime ore sono state svelate delle foto che mostrano il design del nuovo OnePlus Nord CE 3. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

OnePlus Nord CE 3: alcune foto ne svelano il design

Le immagini recentemente trapelate online mostrano OnePlus Nord CE 3 dal vivo. Si tratta delle prime immagini dal vivo di questo dispositivo a trapelare online. Dalle immagini si vede nel dettaglio la parte posteriore del dispositivo: vediamo una finitura opaca per la cover posteriore, con un modulo fotografico costituito da tre sensori. Ci sono due anelli circolari nell’angolo in alto a sinistra, dove il superiore ospita il sensore principale della fotocamera posteriore, il quale dovrebbe scattare a ben 108 megapixel, e in quello superiore altri due sensori da 2 megapixel ciascuno.

Anteriormente invece vediamo bene un display con foro centrale, per ospitare la singola fotocamera frontale da 16 megapixel. I bordi sono abbastanza quadrati, al punto che il profilo ci ricorda in una certa maniera OnePlus X. Il display dovrebbe essere un LCD IPS Full HD + da 6,7 ​” con refresh rate che arriverà fino a 120 Hz.

Sul profilo laterale del dispositivo riusciamo a scorgere la scontata porta USB Type-C, il meno scontato jack per le cuffie e i consueti pulsanti volume e accensione / spegnimento. Oltre ai dettagli sul design abbiamo anche modo di apprendere le presunte specifiche tecniche principali: sotto al cofano ci dovrebbe essere un processore Snapdragon 695, accoppiato a 8 / 12 GB di RAM. La batteria dovrebbe invece avere una capienza da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata con output da 67W. Dovremo attendere luglio 2023 per il debutto al livello internazionale.