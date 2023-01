Nuove offerte si stagliano all’orizzonte in casa Amazon, un prodotto Philips, in particolare un paio di cuffie sovrauricolari, viene commercializzato ad un prezzo inedito ed assolutamente esclusivo, da non perdere di vista nell’idea di risparmiare al massimo.

Amazon, nuovi sconti anche sulle cuffie Philips

Le cuffie sovrauricolari, o over-the-ear dipendentemente da come le volete chiamare, sono un prodotto adatto agli utenti che non amano le cuffiette true wireless o in-ear, e sono comunque alla ricerca di un dispositivo assolutamente in grado di fornire bassi eccellenti, senza spendere troppo, almeno nel nostro caso.

Con la promozione Amazon, infatti, è possibile acquistare le Philips H4205BK/00, ovvero cuffie bluetooth con tasto bass boost (per potenziare i bassi), completamente wireless (compatibili con qualsiasi dispositivo sul territorio) e dall’autonomia più che adeguata, se considerate che riproducono fino a 29 ore, pagandole solamente 27,99 euro (quando il listino originario è di 49 euro). Per averle non dovete fare altro che collegarvi a questo link.

La portabilità è comunque ottima, infatti possono essere richiuse su loro stesse, non godono della cancellazione attiva del rumore, o ANC, ma l’isolamento passivo dovrebbe essere di base discreto, per riuscire così ad isolarsi almeno in parte dall’ambiente circostante, senza artifici elettronici. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, per una maggiore velocità nella consegna.