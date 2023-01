Passa a WindTre da Iliad o MVNO per ricevere minuti, SMS e fino a 150 GB a un prezzo davvero straordinario. Le offerte WindTre GO sono online per tutti gli utenti che effettuano il trasferimento del numero da uno degli operatore low cost selezionati. Accedendo al sito ufficiale è possibile selezionare il gestore di provenienza e conoscere tutte le tariffe disponibili.

Questo mese continuano ad essere online le quattro opzioni più economiche di sempre. Ecco come ottenerle e i costi da affrontare!

Passa a WindTre: ecco le offerte low cost per i clienti Iliad e MVNO!

Le offerte WindTre GO sono riservate esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti in questione possono effettuare il trasferimento del numero acquistando la nuova SIM online. Il gestore non richiederà alcun costo e permetterà di riceverla direttamente a casa tramite corriere, con consegna gratuita.

Al momento dell’acquisto ognuno avrà la possibilità di scegliere una delle offerte qui elencate: