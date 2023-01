Bollo auto e canone RAI, ecco come fare per non pagare le due odiate tasse nel 2023

Evitare di pagare le tasse potrebbe essere una grande cosa in questo 2023, ma chiaramente il buon cittadino ottempera sempre ai suoi doveri anche verso lo Stato. Stando a questo presupposto basilare, bisogna anche tenere conto del malcontento delle persone che purtroppo si ritrovano ad affrontare delle spese eccezionali in un periodo che di certo non aiuta. Stando a quanto riportato tutto sarebbe arrivato a toccare prezzi altissimi, come tutti possono constatare in maniera diretta.

Ovviamente le tasse sembrano abbastanza fuori luogo, soprattutto quando si tratta di imposte che nessun altra nazione deve al proprio governo. Ci sono diversi tipi di tasse, ma quelle che sembrano far arrabbiare sempre di più gli italiani sono sempre le stesse. Si tratta infatti del bollo auto ma soprattutto il canone Rai che anche questa volta andranno pagati, nonostante in passato si sia parlato più volte di abolirle.

Canone Rai e bollo ecco alcuni metodi per non pagarli

Parlando del bollo auto si tratta di una tassa di carattere regionale, la quale dunque varia da regione a regione. Ci sono alcuni enti regionali che riescono a disporre di vantaggi solo per alcuni cittadini.

Infatti chi dovesse acquistare un’auto completamente elettrica, potrà avere l’esenzione dal bollo almeno per cinque anni, in tutte le regioni o quasi.

Per quanto riguarda invece il canone Rai, questo va pagato tranne nel caso in cui la vostra età non superi i 75 anni. Anche se avete un reddito al di sotto della soglia minima potrete evitare di pagare la tassa tanto odiata. Ci sono però tantissime altre soluzioni per evitare il pagamento che trovate sui siti ufficiali degli organi preposti.