Vodafone distrugge TIM nel 2023 con le Silver da 200GB in 5G

Ogni giorno si parla tanto delle offerte di Vodafone e questo ormai è risaputo. Non potrebbe essere altrimenti dal momento che questo è il provider più famoso in tutta Europa per via della sua grande attitudine nel proporre offerte qualitativo nel mondo della telefonia mobile soprattutto. Vodafone ha fatto infatti delle sue qualità delle grandi virtù, le quali oggi riescono a mettere sotto anche le aziende più audaci in tale ambito.

Vodafone continua a battere la concorrenza e lo fa con le sue migliori offerte, ecco cosa includono al loro interno

Non ci sono dubbi sul fatto che le persone stiano cercando di risparmiare, talvolta abbandonando il famosissimo gestore. Ora come ora però Vodafone vuole dimostrare che anche le sue offerte hanno quello che serve, ovvero tanti contenuti ed allo stesso tempo numerosi vantaggi tra cui anche il prezzo di vendita. La dimostrazione finale arriva con due promozioni molto interessanti, le quali fanno capo ad una linea inedita che prende il nome di Silver.

A primo impatto si può notare come le due offerte abbiano lo stesso nome, il quale infatti non cambia. A mutare però sono i contenuti all’interno di queste ultime, i quali sono diversi insieme al prezzo finale. Per quanto riguarda la prima proposta della gamma, si hanno a disposizione minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e infine con 150 giga di traffico dati utilizzando la connessione 5G. Il prezzo finale è di 7,99 € al mese. La seconda offerta, praticamente simile, offre 200 giga di traffico dati in rete 5G è un prezzo finale di 9,99 € al mese.