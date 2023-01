Vodafone ha iniziato il 2023 sempre nel nome della convenienza per tutti gli utenti che decidono di attivare una nuova SIM. Il nuovo anno parte in maniera speculare al 2022, ossia con una battaglia decisa contro la proposta commerciale di Iliad ed in particolare modo contro la nuova offerta del gestore francese, la Flash 120. La prima risposta di Vodafone in tal senso è la Special 70 Giga.

Vodafone, la sorpresa di fine anno con la promo da 70 Giga

Gli abbonati che optano per la Special 70 Giga potranno beneficiare di un ticket molto vantaggioso in termini di consumi, con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e con 70 Giga per navigare in internet, laddove possibile anche con la garanzia del 5G.

Il prezzo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 7,99 euro ogni mese. A questo costo si dovranno aggiunge solo 9,99 euro per il rilascio della SIM card e per l’attivazione della nuova rete.

Proprio come previsto per la sottoscrizione delle tariffe nel 2022, anche nel nuovo anno Vodafone prevede per i suoi utenti la garanzia di costi bloccati durante il primo semestre. In pratica coloro che optano per la Special 70 Giga, non potranno avere cambi né sulle soglie di consumo né sui costi durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Per tutti gli interessati, l’attivazione di questa offerta deve essere richiesta presso gli store ufficiali di Vodafone in Italia. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione.