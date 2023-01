Smartphone in fortissima promozione da Esselunga, la più recente campagna promozionale spinge i consumatori a raggiungere un livello di risparmio praticamente invidiabile, i cui prezzi sono sempre più bassi e convenienti per tutti.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, sono disponibili solo ed esclusivamente da parte di coloro che sceglieranno di recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, in quanto al giorno d’oggi le medesime promozioni non sono da ritenersi valide sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga, le offerte sono le migliori dell’anno

Con il volantino di Esselunga gli utenti possono davvero pensare di acquistare uno smartphone, pagandolo molto meno del solito listino a cui siamo solitamente abituati. Tra questi modelli troviamo anche una coppia di iPhone, disponibili rispettivamente a 798 euro e 679 euro, i prodotti di cui parliamo sono nello specifico iPhone 13 e iPhone 12, due dispositivi non proprio recentissimi, ma ancora perfettamente in grado di garantire ottime performance.

Ponendo invece l’attenzione verso il mondo Android, la scelta potrà ricadere su alcune selezioni di sconti molto interessanti, attivati su prodotti decisamente più economici e dal risparmio assicurato. Tra i modelli inclusi non possono assolutamente mancare Motorola Edge 20, galaxy A23, Galaxy A13 o anche Galaxy A03, senza comunque dimenticarsi di Oppo a96 e di Redmi 10C.

Tutti questi modelli sono disponibili alle più classiche condizioni di vendita, che comprendono altresì la garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire gli eventuali difetti di fabbrica che si riscontreranno nel tempo, ed anche il no brand.