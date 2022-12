L’ordine di ritiro di alcuni prodotti a base di caffè è stato emesso dal Ministero della Salute a causa della possibilità che questi prodotti superino i limiti normativi per il contenuto di ocratossina. A seguito dell’emissione di una segnalazione di richiamo da parte del Ministero della Salute, alcuni lotti di caffè espresso in capsule e cialde a marchio Consilia e Lo Zio d’America, prodotti dalla Trombetta spa caffè presso lo stabilimento di via dei Castelli Romani 132 a Pomezia (Roma), sono stati richiamati dal produttore a titolo precauzionale.

Le capsule e le cialde commercializzate con il marchio “L’espresso arabica” sono i prodotti che sono stati ritirati dagli scaffali. Il numero di lotto delle capsule è 02CD05B, mentre le cialde hanno il numero 01DD04B. Le capsule sono disponibili in confezioni da 275 grammi ciascuna, mentre le cialde sono disponibili in confezioni da 126 grammi ciascuna.

Prodotti ritirati, ecco gli ultimi ordini di ritiro

I clienti che hanno acquistato confezioni facenti parte di questi lotti sono invitati a restituire la merce al negozio in cui l’hanno acquistata originariamente se vogliono ottenere un rimborso. A causa della presenza di listeria nel formaggio, è stato richiamato un lotto di Brillo di Treviso prodotto dalla Casearia Carpenedo srl e commercializzato con il marchio Accademia del Formaggio. A questo proposito è stata emessa un’analoga comunicazione da parte del Ministero.

L’articolo può essere acquistato sotto forma di forme intere del peso di circa 380 grammi ciascuna. Le forme sono state confezionate sottovuoto e contrassegnate con il numero di lotto 08162J22. Sulla confezione sono riportate le seguenti date di scadenza: 13 marzo 2023, 16 marzo 2023, 05 aprile 2023, 09 aprile 2023, 12/04/2023 e 13/04/2023.