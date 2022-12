Il volantino di Natale di Esselunga rappresenta a mani basse la migliore espressione del periodo, con la possibilità di accedere a prodotti di altissimo livello, a cifre veramente più basse di quanto effettivamente avreste mai pensato di vedere.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, possono essere completati solamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio fisico, poiché gli stessi prezzi non sono da ritenersi attivi altrove sul territorio nazionale, né online sull’e-commerce della medesima azienda.

Esselunga, offerte e prezzi molto bassi, anche sulla tecnologia

Le offerte di Esselunga rappresentano a mani basse le migliori occasioni per spendere poco anche sull’acquisto della tecnologia, basti pensare al TV Samsung, variante LED da 43 pollici, in vendita a 319 euro, per comprendere appieno quanto risparmio si celi nelle pagine del volantino.

Volendo invece approfondire la conoscenza del mondo smartphone, possiamo trovare Galaxy A23 a 198 euro, passando per altri modelli di fascia medio-bassa, come Nokia C2, Realme C31, Redmi 10C, Galaxy A04s, Galaxy A13, Redmi Note 11, Galaxy A33, Motorola Edge 20 o anche Oppo A96.

Spingendo l’attenzione verso la fascia più alta, ecco arrivare la coppia di smartphone Apple che tutti stavano aspettando: iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 798 euro, oppure il modello appena precedente, l’Apple iPhone 12, in vendita a soli 679 euro. Tutti gli sconti del volantino sono da considerarsi attivi fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento delle scorte in anticipo, per i dettagli consigliamo di collegarsi al sito ufficiale.