Amazon è impazzita, in regalo un buono sconto da 10 euro per tutti

Stavate aspettando il periodo natalizio per fare i regali tramite il noto sito e-commerce Amazon? È bene forse avete azzeccato la vostra scelta, dal momento che potrete trovare proprio tra le varie categorie del colosso tutto ciò che vi serve indipendentemente dal prezzo che state cercando. Stando a quanto riportato, negli ultimi giorni Amazon è stato il sito più utilizzato per i regali di Natale, soprattutto viste le comodità che comporta.

Effettivamente, alla luce anche del tanto traffico e del caos che si presenta lungo le strade qui in Italia, è davvero molto più semplice acquistare su Amazon e aspettare che il prodotto arrivi a casa, magari con tanto di abbonamento Prime che consente la consegna in uno o due giorni lavorativi. Ci sono poi tantissime altre soluzioni che solo il celebre marchio consente, come quella dedicata a coloro che non hanno mai effettuato l’accesso all’applicazione ufficiale.

Amazon rinnova la promozione: un buono da 10 € gratis per tutti coloro che faranno il primo accesso all’app

Stando alle ultime notizie, sembrerebbe che la promozione di Amazon che in molti già conoscevano sarebbe stata rinnovata. Le persone che infatti non hanno mai effettuato l’accesso all’applicazione ufficiale del celebre sito e-commerce potranno farlo avendo un buono sconto di ben 10 €. Questo sarà utilizzabile per un acquisto che avrà un valore di almeno 25 €. La promozione potrà essere utilizzata fino al prossimo 31 dicembre 2022.

Bisognerà quindi entrare nell’applicazione ufficiale e scorrere fin quando non troverete la pubblicità che simboleggia proprio l’iniziativa. In seguito dovrete inserire il codice sconto PRIMI10 in fase di acquisto.