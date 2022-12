WindTre chiude il proprio 2022 con il lancio di una promozione davvero incredibile, rappresentante a tutti gli effetti la perfetta occasione per coloro che sono alla ricerca di una soluzione di altissimo livello, ad un prezzo quasi mai visto prima d’ora.

Il rapporto qualità/prezzo è più che conveniente, basti pensare che comunque si avrebbe l’accesso ad una importante selezione di giga, minuti e SMS, per comprendere appieno la qualità di una promo che vuole far parlare di sé, non solo gli utenti che sono in uscita da un MVNO e possono attivarla, ma anche da tutti gli altri in Italia.

WindTre, ecco la promozione da attivare subito

Grandissime occasioni per risparmiare con WindTre, in questi giorni l’azienda ha deciso di continuare a proporre la propria Go 150 Flash + Digital, una promozione davvero unica nel proprio genere, se considerate comunque che richiede il pagamento di un contributo di soli 8,99 euro al mese, da versare però con carta di credito o conto corrente. Ricordiamo essere attivabile solamente nella variante Easy pay, non tramite credito residuo.

In parallelo, ad ogni modo, al suo interno si possono trovare illimitati minuti da utilizzare verso chiunque in Italia, come anche 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono, per finire con 150GB di traffico dati al mese, per la navigazione al massimo in 4G+.

L’attivazione, come per tutte le promozioni dello stesso tipo, è possibile solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.