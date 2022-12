Whatsapp, svelati dei trucchi segreti rimasti nascosti per anni

Anche se tutti noi utilizziamo ogni giorno l’app di messaggistica istantanea Whatsapp, ci sono alcuni trucchi segreti di questa che nessuno conosce. Non ci credete? Continuate a leggere per ricredervi.

Whatsapp: i migliori trucchi da sapere

WhatsApp è l’app di chat e messaggi per eccellenza. Scaricabile su qualsiasi dispositivo Samsung, Xiaomi, Huawei, e tutti gli smartphone Android e iPhone, questa applicazione è dotata di alcune scorciatoie infallibili che vi svolteranno la vita.

Creare collegamenti per i Contatti principali

Se non hai tempo di andare ogni volta a ripescare quella chat che reputi importante e con cui parli tutti i giorni, ci sono due cose da fare: 1- fissala in alto direttamente dalla chat; 2- crea un collegamento rapido sullo schermo. Come fare? Basta premere in maniera prolungata sul gruppo o sul nome della conversazione che si vuole collegare, dopodiché si dovrà cliccare sul tasto con i tre pallini per trovare l’opzione “crea collegamento diretto.”. Ricordiamo che quest’ultima opzione è possibile solo su Android.

Nascondere foto e video ricevuti dalla Galleria

Hai delle immagini private che ti sono state inviate su Whatsapp e non vuoi farle comparire nell’app Galleria o nel Rullino? Non preoccuparti, puoi ricorrere ad Impostazioni -> Privacy -> Foto. Per nascondere foto dalla galleria del cellulare su Android invece la cosa è più complessa, poiché bisogna creare un file .nomedia nella cartella delle immagini di WhatsApp.

Cambiare numero di telefono dell’account Whatsapp

Se hai cambiato numero di telefono, puoi usufruire dell’impostazione di WhatsApp. Questa ti permette di cambiare Numero di Telefono direttamente dall’app. Segui questi passaggi (Impostazioni -> Account -> Cambia numero) e il gioco è fatto.

Mettere in sicurezza l’account con la verifica in due passaggi

Visti i tempi che corrono, ognuno di noi dovrebbe pensare a mettere in sicurezza il proprio smartphone, e quale miglior modo se non con PIN e verifica in due passaggi? Per attivarlo è necessario aprire l’applicazione, sia su iPhone che su smartphone Samsung, Huawei e Android, ed andare sulle Impostazioni, poi in Account per trovare la nuova opzione della verifica in due passaggi. Per attivarla bisogna scrivere un codice a 6 cifre da tenere a mente. Toccare “Avanti” e confermare di nuovo il codice di accesso.