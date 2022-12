Su Internet è circolata una voce che suggerisce che Elon Musk vorrebbe aumentare il numero di persone che possono utilizzare il suo servizio Starlink dalle attuali 500.000 persone in tutto il mondo. Ciò avviene nello stesso momento in cui Apple sta facendo ulteriori progressi sul fronte della connessione satellitare dopo il rilascio della sua ultima serie di smartphone.

Infatti, il nuovo amministratore delegato di Twitter vorrebbe che anche gli utenti che utilizzano i loro dispositivi per cercare una connessione satellitare possano unirsi a Starlink. È stato affermato che l’azienda sta lavorando a una soluzione che consentirebbe agli utenti di connettere i propri cellulari direttamente alla rete Starlink senza la necessità di utilizzare apparecchiature specializzate.

Starlink potrebbe essere disponibile anche in altri paesi

Inoltre, SpaceX ha chiesto alla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti di avere alcuni dei suoi satelliti Starlink di seconda generazione installati con la tecnologia necessaria per connettersi direttamente alle reti cellulari. Non è ancora chiaro se in futuro questo progetto si espanderà anche ad altri paesi. L’obiettivo dell’azienda è fornire ai consumatori servizi di comunicazione telefonica, SMS e navigazione Web a velocità di download massime teoriche fino a 18,3 megabit al secondo (Mbps).

Dopo che negli Stati Uniti è stata segnalata una riduzione della velocità fino al cinquanta percento, anche Starlink sta lavorando per migliorare la velocità del servizio. La compagnia spaziale ha chiesto di lanciare altri settemilacinquecento satelliti Gen2 entro la fine del decennio. Questi satelliti andranno ad aggiungersi ai tremilacinquecento satelliti di prima generazione che sono già in orbita. Chiaramente, allo stato attuale, non è possibile prevedere né i tempi né l’esistenza di un sistema di questo tipo.