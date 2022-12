La chat di WhatsApp è un pratico plug-in che si adatta a quasi tutti i siti web. Per poterlo implementare nel tuo sito, ci sono però alcuni passaggi che dovrai seguire.

Attraverso l’uso di questo metodo potrai così rimanere in contatto con il tuo pubblico sempre e ovunque. Di seguito sono riportati i passaggi che devi seguire se desideri aggiungerlo al tuo sito web.

Come aggiungere un collegamento WhatsApp al codice HTML del sito web

Il processo di creazione del tuo sito Web non è così così difficile, soprattutto se parliamo dell’utilizzo di alcune soluzioni già pronte come i costruttori di siti. Ci sono alcuni plug-in per la chat di WhatsApp che eventualmente possono venirti in soccorso. Basta usare un configuratore per arricchire il tuo sito Web con una finestra di chat che puoi aggiungere in pochi passaggi. Quali sono esattamente questi passaggi, vediamo di seguito.

Innanzitutto, dovrai ottenere il codice del tuo widget. Segui questi passi:

Crea o accedi al tuo account sul plugin che hai deciso di installare sul tuo sito.

Nel pannello delle impostazioni, seleziona il plug-in WhatsApp Chat che desideri incorporare nel tuo sito web.

Fai clic su “Aggiungi al sito Web” accanto al nome del tuo widget usato per collegare il collegamento. Quindi vedrai una finestra popup con il codice di installazione.

Fai clic con il pulsante sinistro del mouse sul codice di installazione e copia il codice del plug-in.

Ora che hai il codice di installazione del tuo link alla chat di WhatsApp puoi procedere ad aggiungerlo al codice HTML nel tuo sito web.