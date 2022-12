Il bollo auto è una tassa automobilistica molto discussa e controversa, sono sempre di più gli utenti che la ritengono illegittima, la stessa Corte Europea ha sollevato alcuni dubbi, ma a prescindere dai nostri pensieri, essendo una tassa deve assolutamente essere versata.

Non sempre i bravi cittadini però vengono ripagati, infatti all’interno della nuova Legge di Bilancio introdotta dall’attuale Governo Meloni, troviamo l’articolo 46, che prevede la cosiddetta rottamazione quater. In parole molto più semplici, tutti i bolli auto non pagati tra il 1 gennaio dell’anno 2000 ed il 31 dicembre 2015 saranno stracciati, non verrà richiesto alcun pagamento all’utente finale, a meno che il debito non superi i 1000 euro.

Bollo auto, alcuni utenti non lo pagheranno

Il discorso cambierebbe se il bollo auto non fosse stato pagato a partire dal 2016, in questo caso infatti le cartelle esattoriali saranno sottoposte a rottamazione, ciò sta a significare, in parole povere, che gli automobilisti saranno in grado di fruire di un importante sconto sul pagamento complessivo della tassa da versare, anche suddividendolo in rate fisse senza interessi, fino ad un massimo di 18 nel complessivo dell’anno corrente.

Ci teniamo a precisare che tutto quanto scritto è da considerarsi ancora provvisorio, la Legge di Bilancio non è stata approvata completamente, il Governo sta discutendo con le Opposizioni per cercare di trovare un compromesso su molti punti, per questo motivo potrebbe subire alcuni cambiamenti.