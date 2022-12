Il bollo auto è una delle tasse più odiate dagli automobilisti italiani. Nel corso del 2023, però, vedremo arrivare delle novità non di poco conto. Il Governo Meloni, infatti, introdurrà a breve la nuova Legge di Bilancio, che prevede la rottamazione quater dei debiti di chi non ha pagato il bollo.

Bollo auto, con la nuova Legge di Bilancio si potrà usufruire della rottamazione

Nel corso del 2023 il Governo Meloni introdurrà la nuova Legge di Bilancio. Quest’ultima, come già accennato, includerà una novità molto importante per gli automobilisti italiani. Secondo l’articolo 46 di questa legge, infatti, sarà introdotta la rottamazione quater.

Questo significa che saranno pressoché stracciati tutti i bolli auto non pagati compresi negli anni fra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Tuttavia, saranno compresi in questo provvedimento tutti i debiti con l’Agenzia delle Entrate con un importo massimo dal valore di 1000 euro.

Discorso differente per chi ha bolli auto non pagati a partire dall’anno 2016 fino al 30 giugno 2022. Le cartelle esattoriali relative a questi anni, in particolare, potranno essere sottoposte a rottamazione. Gli automobilisti potranno dunque usufruire di uno sconto o comunque di agevolazioni per i bolli auto non pagati durante questo periodo di tempo. Secondo quanto emerso, però, il numero massimo di rate è pari a 18.

Insomma, si tratta senz’altro di buone notizie per tutti gli automobilisti italiani. Ricordiamo comunque che ci sono alcune categorie che possono anche non pagare questa tassa. Tra queste, ci sono tutti i destinatari della legge 104. Ricordiamo inoltre tutti coloro che possiedono un’auto elettrica o con tecnologia ibrida.