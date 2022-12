Il colosso cinese Realme è sicuramente una delle aziende che maggiormente è attiva nel mercato degli smartphone, a livello mondiale. Dopo aver ufficializzato i nuovi smartphone sembra pronta a lanciare un nuovo dispositivo.

Stiamo parlando del nuovo Realme GT Neo 5, smartphone che sembra avere tutte le caratteristiche della fascia medio alta. Scopriamo insieme tutti i dettagli trapelati fino ad ora.

Realme GT Neo 5 è finalmente uscito allo scoperto

Le immagini recentemente trapelate in rete mostrano il presunto design di Realme GT Neo 5. Le immagini ci mostrano lo smartphone dal lato posteriore, con un modulo fotografico di dimensioni generose che spicca. La forma del modulo è rettangolare e occupa praticamente un terzo della superficie posteriore. All’interno di questa placca vediamo due anelli circolari, disposti verticalmente sul lato sinistro, i quali contengono il sensore principale, due sensori secondari che potrebbero corrispondere al grandangolo e al macro, e il flash LED.

Lateralmente vediamo i pulsanti volume, ma non riusciamo ad avere un assaggio del look anteriore. La fotocamera posteriore mostra il logo Matrix AI Camera, il che suggerisce l’implementazione dell’intelligenza artificiale per migliorare le performance fotografiche del dispositivo.

Al momento non sono emersi dettagli certe sulle specifiche tecniche che possiamo aspettarci, le voci finora indicano la possibilità di vedere uno Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 o un MediaTek Dimensity 8200 come processore. Al momento non vi sono indicazioni certe su quando potrebbe venire lanciato il dispositivo. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.