Nel 2019, Infinity Ward e Activision presentarono Call of Duty: Modern Warfare riportando in grande stile l’amato franchising.

Call of Duty del 2019 è uscito sfoggiando un motore grafico nuovo di zecca, e non sono mancate le sorprese: sono ritornati infatti dei personaggi storici che i fan hanno apprezzato. Ed e’ sulla scia di questo successo che Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2022 ha fatto breccia nei nostri cuori. Ecco la nostra recensione completa.

La trama

La campagna non è delle migliori (se consideriamo la storyline generale), ma il reparto scenico è sublime. In una delle missioni iniziali, le forze speciali messicane attraversano il confine, irrompono nelle case degli americani uccidendoli quando cercano di difendersi.

Nella vita reale, questo creerebbe uno scandalo politico sconvolgente, ma in Modern Warfare 2, le forze straniere che uccidono cittadini americani sul suolo americano vengono spazzate via e mai più menzionate.

Per questo diciamo che Modern Warfare 2 soffre di gravi salti logici durante l’intera campagna.

Il problema fondamentale consiste nel fatto che Activision non è riuscita a creare dei personaggi credibili. Per questo la storia non riesce a dare seguito al cliffhanger lasciato dall’eredità di Modern Warfare del 2019, anche se c’è una ragione per questo.

Coloro che ricordano la campagna di Modern Warfare del 2019 ricorderanno che si conclude con Captain Price che mette insieme la Task Force 141 per affrontare Victor Zakhaev, uno dei principali antagonisti di Call of Duty 4.

Molti pensavano che Modern Warfare 2 avrebbe ripreso quella trama, ma non è stato così, e Zakhaev non viene nemmeno menzionato. La ragione di ciò è perché quella storia è stata effettivamente conclusa come parte degli eventi di Call of Duty: Warzone. Questa sconcertante decisione narrativa ha lasciato i giocatori completamente confusi.

Nonostante questo, sembra che il gioco termini con una scena che sembra terminae nell’imminente Warzone 2.0 Battle Royale o forse nel presunto DLC della campagna Modern Warfare 2.

Gameplay e considerazioni tecniche

Per quanto riguarda il gameplay, la campagna di Modern Warfare 2 se la cava meglio. Chiunque abbia giocato a una campagna di Call of Duty negli ultimi 15 anni sa esattamente cosa aspettarsi da un titolo del genere. I vari livelli si svolgono fluidi, e ci sono anche alcune missioni obbligatorie che correggono gli errori dei giocatori.

La campagna offre ai giocatori l’illusione della scelta, consentendo loro di prendere decisioni come nella vita reale, lanciando gas lacrimogeni attraverso le prese d’aria o attraversando i lucernari. Qualunque cosa facciano i giocatori, il risultato sarà lo stesso. Tuttavia, questo scenario è preferibile ad un gioco che dice ai giocatori ogni singola cosa che dovrebbero fare in un dato momento.

I nemici corazzati rendono le missioni più impegnative, e passare dal gameplay run-and-gun alle azioni furtive in un gioco Call of Duty non è sempre intuitivo.

I nemici corazzati servono principalmente per incorporare all’interno del gioco alcuni elementi di Warzone, ma ci sono altri modi in cui il battle royale trova la sua strada nell’esperienza per giocatore singolo. Ci sono un paio di missioni in cui i giocatori sono incoraggiati a saccheggiare ed equipaggiare piastre di armatura, come nel BR, e c’è anche una missione che sembra essere un tentativo di mostrare le meccaniche di guida di Warzone.

Anche se Warzone 2.0 non verrà lanciato fino al 16 novembre, l’influenza del battle royale può essere trovata in tutto il gioco. Le grandi mappe Ground War e Invasion del multiplayer sono parti riproposte della mappa Al Mazrah di Warzone 2.0, e lo stesso vale per le missioni cooperative Spec Ops. A proposito di questa modalità, questa volta ci sono solo tre missioni e nessuna di esse cattura davvero ciò che rendeva speciale l’originale Spec Ops.

In Modern Warfare 2 del 2009, le missioni Spec Ops erano esperienze cooperative di dimensioni ridotte che offrivano sfide autentiche e utilizzavano efficacemente la configurazione a due giocatori, a volte mettendo i players in ruoli diversi o dando loro obiettivi distinti dalla loro cooperativa.

La buona notizia è che le missioni Spec Ops di Modern Warfare 2 2022 sono divertenti di per sé, e ciò da ai giocatori la libertà di affrontare gli obiettivi permettendo all’eccellente sistema di mira del gioco di brillare.

Nuove modalità di gioco

Insieme alle modalità di gioco standard di Call of Duty, Modern Warfare 2 introduce Prisoner Rescue e Knock Out, entrambi tipi di partite senza respawn che richiedono ai giocatori di essere più strategici rispetto alla maggior parte delle modalità che si trovano su CoD.

Per quanto riguarda le mappe, Modern Warfare 2 è stato lanciato con 10 mappe multiplayer. Ciò che il multiplayer di Modern Warfare 2 offre al momento del lancio sono mappe ben progettate e modalità di gioco classiche che dovrebbero tenere occupati i fan per settimane.

Anche così, ci sono alcune omissioni dall’esperienza multiplayer che impedisce di essere la grazia salvifica per il gioco. Al momento della stesura di questo articolo, il multiplayer non ha modo per i giocatori di controllare le proprie statistiche e non esiste una modalità Hardcore. Inoltre, all’armaiolo mancano funzionalità importanti come il salvataggio di progetti personalizzati.

Purtroppo non è presente nemmeno lo schermo condiviso e anche Spec Ops non è giocabile in questa modalità. Invece, l’unica opzione per i giocatori a schermo diviso è giocare partite personalizzate contro i bot, il che è meglio di niente, ma molto diverso da ciò che è stato offerto in passato.

Conclusione e aggiornamenti futuri

Activision e Infinity Ward hanno grandi progetti per Call of Duty: Modern Warfare 2, per questo il gioco dovrebbe ricevere molto supporto nelle settimane e nei mesi a venire.

Il grande aggiornamento della Stagione 1 dovrebbe arrivare a novembre, mentre la Stagione 1 Reloaded arriverà a dicembre con ancora più contenuti. Questi aggiornamenti risponderanno probabilmente al feedback dei fan e ripristineranno anche le funzionalità mancanti. Alla fine, Modern Warfare 2 dovrebbe diventare il punto di riferimento per gli sparatutto, ma è per adesso è deludente nel suo stato attuale. Il voto finale che gli abbiamo dato è 7,5 su 10.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.