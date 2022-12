Il colosso Dyson ha recentemente annunciato le specifiche complete delle nuove Dyson Zone, di cui abbiamo parlato anche all’inizio di quest’anno.

Le nuove cuffie promettono un’esperienza di ascolto pura e immersiva ma soprattutto fanno ciò che ci si aspetta da un prodotto Dyson: dispensano a chi le indossa aria pulita, privata delle particelle inquinanti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dyson Zone arrivano nel 2023

Secondo quanto dichiarato dal produttore, le cuffie riescono a catturare il 99% delle particelle inquinanti fino a 0,1 micron, mentre grazie ai filtri ai carboni attivi K-Carbon arricchiti di potassio sono in grado di catturare i gas acidi maggiormente associati all’inquinamento urbano, tra cui NO2 e SO2. Le Dyson Zone promettono di proteggere chi le indossa sia dall’inquinamento atmosferico dei grandi centri urbani che dall’inquinamento acustico, grazie alla cancellazione attiva dei rumori.

In ciascun padiglione auricolare sono stati inseriti dei compressori che aspirano l’aria e la spingono verso i filtri a doppio strato per i quali si stima piena efficienza per un anno. C’è poi un’ampia dotazione di microfoni per la cancellazione dei rumori: 8 per l’ANC, 2 per la riduzione in chiamata, e uno ulteriore per catturare la voce di chi le indossa. Le cuffie Dyson Zone saranno commercializzate nel 2023, da gennaio in Cina e in altri “mercati selezionati” nel corso dell’anno.

Dyson spiega: “le tempistiche varieranno a seconda della zona geografica e ne daremo conferma in prossimità della disponibilità locale“. Non c’è alcun riferimento all’Italia, ma la sensazione è che arriveranno anche da noi. Nessuna indicazione, ancora, sul prezzo, ma è facile intuire che non saranno a buon mercato. Vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi mesi.