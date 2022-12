Offerte di Natale dai prezzi sempre più bassi e convenienti vi aspettano nel periodo da Mediaworld, gli utenti sono felici di avere l’occasione di poter godere di un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, e che allo stesso tempo può promettere una buona varietà di sconti speciali.

La campagna promozionale di MediaWorld non si discosta per nulla dal passato, riesce comunque ad offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani sui prodotti più in voga del periodo, ed allo stesso tempo godere di un risparmio che non si era quasi mai visto. Gli acquisti, oltre ai vari negozi sparsi per il territorio, potranno essere completati senza difficoltà o differenze anche sul sito, con la consegna a pagamento presso il domicilio (tranne che in rari casi).

MediaWorld, il Natale è scoppiettante con questi sconti

Sono davvero tantissimi gli sconti disponibili da Mediaworld fino al 24 dicembre 2022, i prezzi sono bassi anche su alcuni top di gamma, tra questi spicca chiaramente il Realme GT2 a 499 euro, oppure anche il Galaxy S22+, un bellissimo terminale in vendita a 949 euro.

Non mancano comunque riferimenti a differenti categorie di prezzo, tra cui ad esempio spiccano TCL 405 a 109 euro, Xiaomi 12 Lite a 399 euro, Realme 9 Pro a 299 euro, Realme 10 a 249 euro, Redmi Note 11 a 189 euro, Oppo A54s a 179 euro, Redmi 10 2022 a 169 euro, Honor X7 a 169 euro, Redmi 10C a 159 euro, Realme C33 a 149 euro o anche galaxy A04s a 149 euro. Tutti questi sconti li potete scoprire nel dettaglio sul sito ufficiale.