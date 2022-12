Meta sta sperimentando un nuovo meccanismo di verifica dell’età sulla sua piattaforma di incontri Facebook per vedere se hai più di 18 anni, ma solo se risiedi negli Stati Uniti. La verifica dell’età su Facebook Dating sembra essere ispirata dai rispettivi metodi di Tinder e Bumble. Meta fornirà agli utenti due opzioni per verificare la loro età: un selfie video o il caricamento di una foto del loro documento d’identità, che è simile a come Facebook controlla gli ID degli account.

Yoti, un’azienda di identificazione digitale, sta assistendo il sito con i selfie. Secondo Meta, i selfie video funzionano istruendo gli utenti sull’app di Facebook a colpire determinate posizioni mentre la fotocamera del loro smartphone li cattura. Questo video viene quindi inviato a Yoti, che scansiona il tuo viso e stima la tua età. Se conclude che il tuo viso ha più di 18 anni, il tuo profilo è ora confermato. Secondo Meta, nessuna delle due aziende memorizzerà i video selfie poiché verranno distrutti non appena verrà stabilita la tua età. Inoltre, l’intelligenza artificiale non apprenderà i volti delle persone né conoscerà le loro identità.

Facebook Dating non memorizzerà i video selfie

Se il termine “Yoti” sembra familiare, è perché è la stessa attività che Meta utilizza per salvaguardare i bambini sul sistema di verifica dell’età di Instagram. I selfie video vengono utilizzati in modo simile, con gli utenti che assumono posizioni particolari prima che il sistema verifichi la loro età, il che richiede circa 20 minuti. Tuttavia, a differenza di Facebook, sembra che Yoti conservi i dati di Instagram (entro 30 giorni dalla pubblicazione) anziché eliminarli immediatamente.

Secondo la dichiarazione, Yoti ha istruito la sua intelligenza artificiale mostrandole “individui di varie età, generi e tonalità della pelle”. La tecnologia di riconoscimento facciale ha un track record traballante quando si tratta di distinguere le persone con tonalità della pelle più scure. Inoltre, molte persone sono ansiose di farsi tracciare il volto. A prima vista, Meta sembra affrontare queste preoccupazioni, il che è positivo, ma nessuno può biasimarti se sei ancora preoccupato.

Probabilmente ti stai convincendo di non avere idea che Facebook avesse un servizio di appuntamenti. Secondo tutti i rapporti, Facebook Dating non è un servizio particolarmente popolare, almeno non negli Stati Uniti, a causa di un’enorme rivalità.