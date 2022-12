Esattamente una settimana fa è arrivata tra le Intelligenze Artificiali una speciale chatbot grazie ad OpenAI, azienda fondata da Sam Altman ed Elon Musk. Il suo nome è ChatGPT e ha capacità tanto elevate da essere in grado di comporre un possibile brano vincitore per Sanremo. Se queste sono le previsioni, fin dove arriveremo?

ChatGPT, le funzioni della chatbot fanno paura

Elon Musk non è mai stato dalla parte dell’AI, e lo dimostra il fatto che inizialmente la definì come “la prossima bomba nucleare” dichiarando di avere addirittura paura delle sue potenzialità. Egli disse: “Non siamo lontani da un’intelligenza artificiale pericolosamente potente”. La cosa non ci convince, soprattutto perché l’ingegnere aveva lasciato quella che allora era una società no-profit per concentrarsi su Tesla e SpaceX. (Sarà che la volpe che non arriva all’uva dice che è acerba? Chissà.)

Ad ogni modo il creatore della Tesla non aveva tutti i torti, se pensiamo che dopo la partnership di OpenAI con Microsoft, questa ha superato in soli 5 giorni il milione di utenti. ChatGPT è in grado di scrivere testi, affrontare argomenti sui vaccini e parlare del cambiamento climatico. Per realizzarla, OpenAI ha usato una versione aggiornata di GPT-3, la 3.5, contro qualsiasi linguaggio scurrile e testi falsi o razzisti.

Come dicevamo, Chatbot ha proposto il possibile prototipo di un testo che sia in grado di vincere il Festival sanremese. Qui di seguito ci limitiamo a riportarvi la sua idea:

“Anche se non ho la capacità di prevedere quale canzone verrà effettivamente premiata, ecco un possibile testo per una canzone:

Titolo: Insieme per sempre

Verse 1:

C’è un posto nel mio cuore

Dove tu sei sempre presente

Anche quando siamo lontani

I nostri cuori sono connessi

Chorus:

Insieme per sempre

Noi ce la faremo

Con il tuo amore

Io posso superare ogni ostacolo

Verse 2:

Ogni volta che mi sento solo

Penso a te e mi riscaldo

Sei la mia luce nella notte

Il mio punto di riferimento

Chorus:

Insieme per sempre

Noi ce la faremo

Con il tuo amore

Io posso superare ogni ostacolo

Bridge:

Non importa dove andremo

O cosa accadrà

Io so che insieme

Noi possiamo affrontare qualsiasi cosa

Chorus:

Insieme per sempre

Noi ce la faremo

Con il tuo amore

Io posso superare ogni ostacolo

Insieme per sempre

Noi saremo forti

Con il tuo amore

Io so che possiamo conquistare il mondo.”