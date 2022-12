Il prezzo di un terminale Starlink è quasi raddoppiato in Ucraina, secondo un rapporto del Financial Times, a seguito dell’aumento della domanda per i dispositivi di SpaceX e degli attacchi russi mirati alla rete elettrica del paese che hanno causato il fallimento delle comunicazioni.

I terminali Starlink in Ucraina dovrebbero aumentare da 385 dollari a circa 700. Anche l’abbonamento mensile richiesto per utilizzare il servizio salirà da 60 a 75 dollari, secondo le e-mail inviate ai clienti Starlink ucraini, anche se questo è ancora più economico della sua tariffa originale di 100, che è stata ridotta ad agosto per “riflettere le condizioni del mercato locale .”

Per fare un confronto, un satellite Starlink costa 599 dollari negli Stati Uniti, mentre l’abbonamento mensile 110.

Cosa sta succedendo in Ucraina

Questi aumenti di prezzo interessano i singoli utenti, quindi non è chiaro se anche il governo ucraino, che ha ottenuto Starlink da vari donatori come SpaceX e NATO, ne risentirà. Il Financial Times indica anche che i prezzi sono aumentati per i singoli utenti nella vicina Polonia, ma per il resto rimangono invariati in gran parte dell’Europa.

Il supporto per il servizio satellitare è stato abilitato in Ucraina a seguito di una richiesta diretta al CEO di SpaceX Elon Musk pochi giorni dopo che la Russia ha invaso il paese all’inizio di quest’anno il 24 febbraio. Da allora l’esercito ucraino ha utilizzato unità Starlink donate per mantenere le comunicazioni in aree in cui le reti mobili non sono disponibili.

L’Ucraina sta attualmente tentando di ripristinare i servizi colpiti dai bombardamenti russi mirati che tentano di paralizzare la rete energetica del paese, che hanno avuto un impatto sulle reti mobili e di comunicazione locali. Poiché Starlink utilizza connessioni satellitari dirette per fornire un segnale, non è influenzato dagli attacchi, lasciando molti civili nelle aree reclamate dalle forze russe che dipendono dal servizio per mantenere comunicazioni critiche. Questo a sua volta ha aumentato la domanda di Starlink in tutto il paese nelle ultime settimane.