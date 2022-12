Indie App Santa, è arrivato il "calendario dell'avvento" per le app gratuite

Iniziamo spiegando cosa significa “Indie”. Ovviamente non ci si riferisce al genere musicale, non si parla né di Calcutta, né tantomeno dei Pinguini Tattici Nucleari. Per “videogioco indie” (abbreviazione dell’inglese independent) si intende un videogame sviluppato da una sola persona oppure da piccoli gruppi di programmatori, che producono senza l’aiuto economico di un editore. Non per questo tali app ludiche hanno meno importanza delle altre. E infatti è stato deciso di lanciare diverse iniziative promozionali anche in occasione del Natale. Insomma, una sorta di calendario dell’avvento denominato Indie App Santa.

Indie App Santa: le applicazioni da scaricare al volo nel periodo natalizio

Come funziona questa nuova iniziativa? Si va prima sul profilo Twitter Indie App Santa. Qui viene comunicata periodicamente l’app del giorno, la quale può essere scaricata direttamente tramite l’App Store di Apple (gratis o in promo) risparmiando euro su euro.

Se questa iniziativa vi piace particolarmente, sappiate che è possibile fare il download dell’app di Indie App Santa dall’App Store di Apple. In questo modo sarete sempre aggiornati. Al momento sono già state coinvolte Posture Pal – Migliora postura, Padlok, Tasks: To Do Lists & Planner e see/saw e ce ne saranno molte altre. Vi basta pensare che l’iniziativa ha avuto inizio l’1 dicembre 2022 e si concluderà per la fine del mese, nonché il 31 dicembre 2022.

Come avete potuto dedurre la promo in questione è riservata ai possessori di dispositivi Apple. Se quindi appartenete al team Android, non preoccupatevi, perché per voi ci sono le app JETZ – Definitive Edition, Empire Warrior: Tower Defense, Pastello: Pastel Icon Pack, Zorun – Icon Pack, Spelling Right PRO, Womba – Icon Pack, Doom & Destiny Worlds, e

Doom & Destiny Advanced (esterne ad Indie App Santa ma comunque momentaneamente gratuite).