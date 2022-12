L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha recentemente rilasciato delle novità sia per il sistema operativo Android che per quello iOS.

L’aggiornamento per iOS introduce la possibilità di visualizzare una videochiamata in modalità picture-in-picture, quello per Android introduce con la beta 2.22.25.12 21 inedite emoji che saranno poi rilasciate successivamente sul canale stabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp ha recentemente lanciato delle novità per Android ed iOS

La funzione è stata rilasciata ad alcuni beta tester, nel corso dei prossimi giorni ci attendiamo una diffusione ulteriore in vista della distribuzione sul canale stabile. In pratica, consente di continuare a visualizzare la finestra della videochiamata in modalità PiP mentre si sta navigando su altre applicazioni.

Per capire se lo strumento è già stato attivato sulla beta iOS a nostra disposizione, basta avviare una videochiamata e aprire un’altra app. Se la finestra video compare in modalità picture-in-picture, la funzione è già attiva, viceversa si dovrà attendere il rilascio di una beta successiva. La funzione è attiva anche per WhatsApp Business.

Per Android invece sono 21 le nuove emoji che WhatsApp ha introdotto nell’ultima beta. In realtà sono ancora nascoste, dunque non utilizzabili da parte dei beta tester ma ben evidenti all’interno delle stringhe di codice dell’app. Era dai tempi del rilascio di Unicode 14 che non si registravano cambiamenti così sostanziosi. Non solo: altre 8 emoji sono state leggermente modificate.